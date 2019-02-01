Дочь российской актрисы Усок в США передали предполагаемой тете

Дочь российской актрисы Ирины Усок, задержанной за препятствование опеки биологическому отцу девочки, была передана его сестре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство в Нью-Йорке.

«По имеющейся информации, дочь Усок была передана американскими властями сестре предполагаемого отца, так как сам он находился за пределами США», — говорится в сообщении.

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При этом, «по последним данным, ребенок может находиться в местных органах опеки».

Российские дипломаты сообщают, что «отцом девочки, по мнению стороны обвинения, может являться американский гражданин».

Ранее генконсул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников посетил в тюрьме российскую актрису Ирину Усок.