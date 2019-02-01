Генконсул посетил задержанную в США российскую актрису

Генконсул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников посетил в тюрьме российскую актрису Ирину Усок, задержанную в США за препятствование биологическому отцу опеке над дочерью, передает РИА «Новости».

«Генеральный консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников лично посетил задержанную в тюрьме, дипломаты генконсульства неоднократно посещали Усок, присутствовали на заседании суда по рассмотрению ее дела», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что она нередко сама звонит в генконсульство и «не теряет надежды на возвращение в Россию».

«Поддержали россиянку и заверили, что предпринимаем все необходимые усилия для облегчения ее положения, соблюдения ее законных прав и, в конечном итоге, возвращения домой», — отметили в дипмиссии.

Ранее в «Содружестве актеров Таганки» ответили на вопрос о задержании актрисы в США.