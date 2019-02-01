В «Содружестве актеров Таганки» ответили на вопрос о задержании актрисы в США
В театре «Содружество актёров Таганки» прокомментировали задержание в США актрисы Ирины Усок.
Как сообщает РИА «Новости», пока в театре не располагают информацией о проблемах актрисы с американским законом, однако сейчас заняты выяснением всех обстоятельств инцидента. «Сейчас театр выяснит обстоятельства и причины задержания», — пояснил представитель театра.
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В театре также уточнили, что актриса проживает в США уже несколько лет. «Она замужем за американцем, у них ребенок», — добавил источник.
Ранее стало известно, что в США задержали актрису Ирину Усок, которую могут обвинять в похищении собственного ребенка.