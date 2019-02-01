Юрий Колокольников получил новое предложение от режиссера Майкла Бэя

Российский актер Юрий Колокольников получил предложение от американского кинорежиссера Майкла Бэя принять участие в съемках нового фильма «Шестеро в подполье», передает «Вокруг ТВ».

По его словам, для получения роли в фильме режиссера «Трансформеров» 37-летний актер даже не проходил пробы.

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»Майкл Бэй просто где-то увидел нарезку с моим участием и сказал «я его хочу», — сообщил Колокольников.

Широкую известность Колокольникову принесла роль Стира в шоу HBO «Игра Престолов».

Ранее сообщалось, что Юрий Колокольников снимется в еще одном боевике Майкла Бэя.