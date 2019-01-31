Зеленский впервые опередил Тимошенко

Последний опрос о предвыборной президентской гонке на Украине показал, что на первое место вышел шоумен Владимир Зеленский. Об этом сообщает Liga.net.

Отмечается, что опрос проводился во второй половине января этого года среди тех украинцев, которые собираются голосовать на выборах. По последним данным, за Зеленского отдадут голоса 19% респондентов, за Тимошенко — 18,2%, на третьем месте находится нынешний глава государства Петр Порошенко (15,1%).

Ранее глава американской Нацразведки Дэниел Коутс заявил, что в США не уверены в победе президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах.