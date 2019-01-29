В Минкульте оценили подлинность похищенной картины Куинджи

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Глава департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов заявил, что эксперты не сомневаются в том, что украденная работа Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» является оригинальной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, эксперты уже видели похищенное полотно после его обнаружения.

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«У экспертов сомнений в том, что картина подлинная, нет. Насколько я знаю, они уже ее видели», — сказал Кононов.

Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» 27 января была похищена из Третьяковской галереи и найдена утром на следующий день. После кражи картина не будет возвращена на выставку Куинджи в галерею.

Ранее в МВД объяснили, как похитителю удалось украсть картину Куинджи.