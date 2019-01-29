«Выстрелил себе в голову»: Скабеева высказалась о толкнувшем ее украинце
Телеведущая Ольга Скабеева поблагодарила за поддержку члена Совфеда Игоря Морозова, который пообещал после поступка депутата Верховной рады Украины Борислава Березы в ПАСЕ драться за российскую журналистку на дуэли. Об этом она написала в своем инстаграме.
По ее словам, Береза не стоит даже пуговицы на кителе Морозова, в то время как сам украинский депутат опозорил себя своими действиями.
«Своим поступком так называемый украинский нардеп сам себе выстрелил в голову: и как политик, и как мужчина», — написала Скабеева.
Она подчеркнула, что теперь важно добиться справедливого решения от руководства ПАСЕ, добавив, что «насилие — не наш метод», и пообещав действовать в конфликте согласно законам.
Береза на полях ПАСЕ толкнул и оскорбил российскую журналистку, когда та брала интервью.
Ранее сообщалось, что толкнувшего Скабееву украинца вызвали на дуэль.