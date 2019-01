Анджелина Джоли задумалась о съемках в триллере

Американская актриса Анджелина Джоли может сыграть в драме Тейлора Шеридана «Те, кто желает мне смерти» (Those Who Wish Me Dead). Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что срежиссировавший фильм «Ветреная река» Шеридан адаптирует для экрана одноименную книгу Майкла Кориты. Он напишет сценарий триллера и выступит в роли режиссера.

Как уточняется, в настоящее время Джоли находится на финальной стадии обсуждения проекта. Съемки фильма должны начаться в мае.

