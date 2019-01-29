Марго Робби опубликовала первый кадр в образе суперзлодейки

Австралийская актриса Марго Робби показала, как будет выглядеть Харли Квинн в новом фильме о мире DC «Хищные птицы». Она разметила фотографию в своем инстаграме.

Как сообщает Deadline, также компания Fandango выпустила тизер под названием «Скоро увидимся», в котором Робби снова предстает в образе суперзлодейки Харли Квинн.

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Выход фильма «Хищные птицы» должен состояться в 2020 году. В картине речь пойдет о борьбе группы супергероинь с главой преступного мира Готэма, бизнесменом Романом Сионисом. Кроме Робби, в ленте снимутся Мэри Элизабет Уинстэд и Джерни Смоллетт.

Ранее Марго Робби утвердили на роль Барби.