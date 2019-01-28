Минкультуры анонсировало кадровые решения после кражи картины в Третьяковской галерее

После кражи картины Архипа Куинджи кадровые решения в отношении Третьяковской галереи могут быть приняты в течение двух недель, заявил директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сейчас формируем приказ, проводим полную комплексную проверку системы безопасности [галереи]. Я думаю, что в течение максимум двух недель, может быть, и быстрее», — сказал он, отвечая на вопрос, когда будут приняты кадровые решения в отношении руководства галереи.

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По его словам, по результатам проверки Третьяковки и других ведущих музеев будут подготовлены рекомендации, в том числе в части охраны и страхования предметов искусства.

Ранее сообщалось, что после кражи картину Куинджи вывезут из Москвы.