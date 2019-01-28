Гильдия киноактеров США выбрала лучший фильм
Премия Гильдии киноактеров США (SAG — Screen Actors Guild Award) за «Лучший актерский состав в художественном фильме» досталась фильму «Черная пантера». Об этом сообщает The Associated Press.
Отмечается, что в этой номинации картина обошла такие ленты, как «Черный клановец», «Богемская рапсодия» и «Звезда родилась». В номинации «Лучший актер» победил Рами Малек, сыгравший в «Богемской рапсодии». В категории «Лучшая актриса» победила исполнившую главную роль в фильме «Жена» Гленн Клоуз.
Ранее сообщалось, что претенденты на «Оскар» снялись в необычной фотосессии.