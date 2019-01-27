Полиция узнала о краже картины Куинджи после приезда в Третьяковку из-за кражи шубы

Сотрудники полиций узнали о краже картины «Ай-Петри. Крым» художника Архипа Куинджи, когда приехали в Третьяковскую галерею по вызову из-за кражи шубы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал источник, пропажа картины могла обнаружиться намного позже, если бы не приехавший в музей наряд полиции, который должен был найти украденную шубу из гардероба.

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«Сотрудники полиции стали просматривать записи с камер наблюдения и увидели, как неизвестные сняли со стены полотно Куинджи», — отметил источник.

Судьба картины и шубы до сих пор неизвестна. Полиция продолжает расследование.

Ранее сообщалось, что сотрудника Третьяковки подозревают в причастности к краже картины.