Во Франции похитили работу Бэнкси
Работу стрит-арт-художника Бэнкси, посвященную памяти жертв терактов в Париже 2015 года, похитили из концертного зала «Батаклан». Об этом сообщает LCI.
По данным телеканала, преступники украли работу Бэнкси, которая была выполнена на одной из дверей здания «Батаклана» в Париже.
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Как отмечается, полиция возбудила дело по факту кражи работы художника.
При этом злоумышленники были засняты камерой видеонаблюдения.
Ранее сообщалось, что уничтоженная картина Бэнкси нашла себе пристанище.