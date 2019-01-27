Во Франции похитили работу Бэнкси

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Работу стрит-арт-художника Бэнкси, посвященную памяти жертв терактов в Париже 2015 года, похитили из концертного зала «Батаклан». Об этом сообщает LCI.

По данным телеканала, преступники украли работу Бэнкси, которая была выполнена на одной из дверей здания «Батаклана» в Париже.

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Как отмечается, полиция возбудила дело по факту кражи работы художника.

При этом злоумышленники были засняты камерой видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что уничтоженная картина Бэнкси нашла себе пристанище.