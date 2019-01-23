В новых эпизодах педофилии обвинили режиссера «Богемской рапсодии»

Американского режиссера Брайана Сингера обвинили в новых эпизодах сексуальных домогательств к несовершеннолетним. Об этом сообщает The Atlantic.

Журналисты издания почти год вели расследование и опросили более 50 человек. В том числе они нашли четырех мужчин, которые впервые рассказали о том, что занимались сексом с режиссером, будучи несовершеннолетними. Два из описанных инцидентов произошли в 1997 году.

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Журнал подчеркивает, что собеседники обвиняли режиссера в различных непристойных действиях, в том числе в изнасиловании.

Ранее сообщалось, что Сингер оправдался за обвинения в сексуальных домогательствах до выхода соответствующей статьи в СМИ.