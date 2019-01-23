Волочкова ответила Шнурову на стихи про шпагат

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Российская балерина Анастасия Волочкова ответила лидеру группы Ленинград Сергею Шнурову, который подшутил над ее шпагатами. Она написала собственное стихотворение и выложила его в инстаграме.

Она подчеркнула, что поэтом не является, но зато умеет делать пируэт.

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«Разводясь на всю страну, // Ну а че такова?// Делает теперь шпагат. //Как Настя Волочкова?!», — написала Волочкова.

Артистка отметила, что, в отличие от Шнурова, у нее не получается столько пить и «выглядеть фигово». Само же стихотворение она назвала «хайпом» и мотивировала его появление желанием получить аудиторию за ее счет.

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров в стихах посмеялся над шпагатом Анастасии Волочковой.