Волочкова ответила Шнурову на стихи про шпагат
Российская балерина Анастасия Волочкова ответила лидеру группы Ленинград Сергею Шнурову, который подшутил над ее шпагатами. Она написала собственное стихотворение и выложила его в инстаграме.
Она подчеркнула, что поэтом не является, но зато умеет делать пируэт.
«Разводясь на всю страну, // Ну а че такова?// Делает теперь шпагат. //Как Настя Волочкова?!», — написала Волочкова.
Артистка отметила, что, в отличие от Шнурова, у нее не получается столько пить и «выглядеть фигово». Само же стихотворение она назвала «хайпом» и мотивировала его появление желанием получить аудиторию за ее счет.
Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров в стихах посмеялся над шпагатом Анастасии Волочковой.
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Разводясь на всю страну, Ну а че такова? Делает теперь шпагат. Как Настя Волочкова?!�� Я конечно не поэт, Как Сережа Шнуров. Я умею пируэт И молчать про дружбу. Не умею столько пить И выглядеть фигово. Собирать охват и хайп На стихах про Волочкову �� А адрес твой-не Ленинград.ru, где я родилась, а инстаграм Анастасии Волочковой �� #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #деньрождения