Джонни Депп предоставил доказательства того, что не избивал Эмбер Херд

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Голливудский актер Джонни Депп предоставил новые доказательства того, что не избивал свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд. Об этом сообщает TMZ.

Документы Депп приложил к иску против газеты Sun, опубликовавшей статью о его ссоре с Херд, обвинившей экс-супруга в избиении. Тогда она заявила, что актер 21 мая 2016 года бросил ей в лицо телефон, после чего побил. Она опубликовала фотографии своих травм.

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Джонни Депп приводит показания свидетелей, которые видели Херд в тот день в их доме, и не видели никаких следов или синяков на ее лице. Один из свидетелей указал, что побои появились у девушки только шесть дней спустя. Кроме того, в документах есть показания полицейских, которые приезжали на вызов в дом актера. По их словам, Эмбер заявила, что между ней и Деппом «ничего не произошло».

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