Трампа номинировали на «Золотую малину»

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Президент США Дональд Трамп был номинирован на антипремию «Золотая малина» в номинации «Худший актер».

Номинацию он получил за собственные документальные съемки в фильмах Динеша Ду Сузы «Смерть нации: можем ли мы спасти Америку во второй раз?» и Майкла Мура «Фаренгейт 11/9», передает The Hollywood Reporter.

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Вместе с Трампом на антипремию претендуют Джонни Депп за мультфильм «Шерлок Гномс», Уилл Феррелл за роль в «Холмсе и Ватсоне», Джон Траволта за «Готти» и Брюс Уиллис за «Жажду смерти».

Первая леди США Меланья Трамп, в свою очередь, номинирована в категории «Худшая актриса второго плана» после появления в «Фаренгейте 11/9/».

Дональд Трамп уже однажды получал «Золотую малину» — как «худший актер второго плана» за фильм «Призраки этого не делают» (1991).