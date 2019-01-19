Наталья Андрейченко собралась замуж в третий раз

Актриса Наталья Андрейченко, известная по роли няни-волшебницы в советском фильме о Мэри Поппинс, сообщила, что собирается выйти замуж в третий раз. Об этом она рассказала в интервью «Пятому каналу».

По словам актрисы, она встретила предназначенного ей мужчину «в тонком мире», однако в реальной жизни Андрейченко с ним пока не знакома.

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«Он есть, но физически мы не встретились. В тонком мире мы уже встретились», — Андрейченко.

Ранее Наталья Андрейченко призналась в связи с женихом своей дочери.