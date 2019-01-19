Ученица Табакова обвинила его в домогательствах
Актриса Елена Антоненко рассказала о домогательствах к ней со стороны режиссера Олега Табакова. Об этом сообщает сайт kp.ru.
По ее словам, Табаков сделал для нее многое: например, взял ее на роль в пьесе на сцене «Современника», когда ей было всего 14 лет. Она также признала, что не раз вспоминала подаренную Табаковым шоколадку.
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Однако позднее, когда она уже закончила ГИТИС, при встрече в кабинете он попросил ее показать грудь, призналась актриса.
«Это было как удар ножом. Я ушла как оглушенная... Мне было так больно, и не один год...» — сказала Антоненко.
Ранее друг Табакова рассказал, как артист развелся с женой из-за беременной Зудиной.