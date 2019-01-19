Названа причина смерти Семена Лившина

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Президент Американской лиги КВН Евгений Каминский рассказал, что сатирик Семен Лившин несколько лет перед кончиной болел. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Лившин умер в своем доме в Сан-Диего 17 декабря.

«Заболевание развивалось быстро, хотя были периоды, когда он вдруг становился прежним Семеном - острил, шутил», — сказал Каминский.

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Он добавил, что прощание и похороны с сатириком состоятся 20 января в Сан-Диего.

Ранее сообщалось, что в США скончался известный сатирик Семен Лившин.