Диана Арбенина госпитализирована во Франции
Фронтвумен рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина травмировалась во время катания на лыжах во Франции.
«Я просто нахожусь во французской больнице, потому что очень люблю кататься на лыжах. Ну, у каждого должно быть чуть-чуть безумия» — цитирует «Стархит» видеоролик, который Диана Арбенина опубликовала у себя в инстаграме, но после удалила.
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Также в своем обращении к поклонникам Арбенина похвалила французских врачей и отметила, что не зря симпатизирует французам.
Ранее Диана Арбенина попала в топ самых дорогих российских звезд.