Суд арестовал выдворенную из России украинскую журналистку

Суд на два месяца арестовал выдворенную из России украинскую журналистку Елену Бойко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление управления Службы безопасности Украины по Львовской области.

Отмечается, что в четверг Бойко была задержана за распространение материалов антиукраинского характера, а также за призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

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«Бойко избрана мера пресечения — содержание под стражей на 60 суток», — говорится в сообщении СБУ.

Ранее в СБУ объяснили задержание Бойко.