Служба безопасности Украины (СБУ) назвала причину задержания выдворенной из России журналистки Елены Бойко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, ее обвиняют в антиукраинской пропаганде.

«Начиная с 2014 года агитаторша распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений, публично призывала к нарушению территориальной целостности Украины»,— пояснили в СБУ.

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В ведомстве подчеркнули, что она призывала к изменению границ и государственного устройства страны, начиная с 2015 года.

Ранее сообщалось, что выдворенная из России украинская журналистка отправилась в СИЗО.