Исполнитель хита «Розовые розы» выгнал престарелую мать из дома

Сестра певца, вокалиста ВИА «Веселые ребята» Александра Добрынина обвинила его в том, что он выгнал из дома 93-летнюю мать. Об этом сообщает «СтарХит».

По словам сестры артиста Ларисы Стратейчук, мать стала Добрынину «в тягость». Летом женщина попала в больницу и лежала там «брошенная», пока врачи не позвонили ее дочери. Стратейчук отметила, что во всем виновата директор певца Елена, которая «имеет виды» на его квартиру в Москве.

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Мама исполнителя Маргарита Добрынина отметила, что сын не помогает ей финансово. Они с Ларисой живут на пенсии.

При этом сам певец заявил, что в квартире пройдет ремонт, и что он может начать устраивать собственную жизнь.

«Если мама вернется, жизни не будет ни мне, ни ей... Я не могу одной ногой петь, второй скорую вызывать», — рассказал Добрынин.

Он добавил, что на месте кровати матери уже поставил рояль.