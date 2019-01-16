Экс-звезде «Ранеток» угрожает слепота

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Экс-вокалистке «Ранеток» и актрисе одноименного сериала Жене Огурцовой угрожает слепота.

Сейчас из-за атрофии сетчатки женщина практически полностью потеряла зрение в левом глазу. «Это не лечится! Ни в России, ни в Германии, ни где-либо еще! Это очень редкое заболевание, поэтому мне так долго не могли поставить диагноз. Одна из причин его возникновения — это генная мутация», — рассказала Огурцова в инстаграме, добавив, что будет сдавать анализы на данное генетическое заболевание, и если оно подтвердится, то придется искать отклонение и у ее сына Марка.

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Слепнуть на один глаз Женя Огурцова начала примерно год назад. «Молюсь о том, чтобы болезнь не перешла на правый глаз, ведь болезнь прогрессирует», — цитирует певицу kp.ru.

Ранее телеведущий Николай Дроздов рассказал о своем состоянии после перелома нескольких ребер.