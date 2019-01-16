Стало известно, кто снимет продолжение «Охотников за приведениями»

Американский и канадский кинорежиссер Джейсон Райтман, сын режиссера оригинального фильма «Охотников за приведениями» (1984), снимет продолжение кинокартины. Об этом сообщает Deadline.

Как отмечается, выход нового фильма запланирован на лето 2020 года.

Реклама

По данным портала, Райтман совместно с режиссером Гилом Кинаном написали сценарий фильма, который до настоящего момента хранился в секрете. Предполагается, что съемки сиквела начнутся этим летом.

О том, примет ли участие в съемках кто-либо из актерского состава оригинального фильма, информации нет.

Ранее сообщалось, что вышел трейлер фильма Райтмана «Главный кандидат».