Американская певица Рианна подала в суд на своего отца, сообщает TMZ.

Согласно имеющейся информации, претензии певицы связаны с тем, что он использовал ее бренд одежды и косметики Fenty и их родство для того, чтобы начать свой собственный бизнес. Уточняется, что в 2017 он создал свое агентство по развитию талантов Fenty Entertainment.

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По мнению исполнительницы, отец использует созданную ей репутацию бренда Fenty для продвижения собственного бизнеса. Кроме того, отец выдавал себя за ее официального представителя и пытался организовать без ее согласия 15 ее концертов в Латинской Америке. Несмотря на многочисленные письма певицы, ее отец продолжал зарабатывать на созданной Рианной марке. Певица просит суд запретить ему использовать название Fenty и возместить нанесенный ей ущерб.

Ранее Рианна анонсировала выход нового альбома.