Шварценеггер выходит замуж за Пратта

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Звезда «Мстителей» Крис Пратт сделал предложение своей возлюбленной — дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин.

Радостную новость Пратт сообщил у себя в инстаграме. «Дорогая Кэтрин, как я счастлив, что ты сказала «да»! Я в восторге, что женюсь на тебе», — поделился эмоциями актер.

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Крис Пратт расстался с комедийной актрисой Анной Фэрис летом 2017 года. О его романе с дочерью звезды боевиков стало известно через год.

Ранее стало известно, что Бри Ларсон разорвала помолвку с женихом.