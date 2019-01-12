Создатели «Пилы» перезапустят «Пункт назначения»
Студия New Line Cinema готовит перезапуск популярной франшизы фильмов ужасов «Пункт назначения», сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники.
По данным источников издания, сценарий к новой части франшизы напишут Патрик Мелтон и Маркус Данстэн, которые ранее работали над четырьмя частями «Пилы».
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Подробности о дате начала съемок, актерах и сюжете в настоящее время не сообщаются.
Первая часть «Пункта назначения» вышла в 2000-м году. Серия насчитывает 5 фильмов, в общей сложности они собрали в прокате более $660 млн.
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