Стало известно о последних днях заживо сгоревшей Елены Майоровой

Друзья рассказали о последних днях трагически погибшей актрисы Елены Майоровой, которая заживо сгорела при неизвестных обстоятельствах. Об этом сообщает «СтарХит».

Как отмечается, перед смертью каждую роль она принимала «близко к сердцу». Также во время съемок фильма «На ножах» актриса вела себя странно.

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«Иногда Елена срывалась, бывала истерична. Роль Глафиры, конечно, на нее действовала», — рассказал друг Майоровой.

По данным издания, у актрисы также были проблемы с алкоголем. Иногда она просила у режиссера разрешения выпить.

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