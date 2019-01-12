Walt Disney раскрыла зарплату главы компании
The Walt Disney раскрыла размер заработной платы генерального исполнительного директора компании Роберта Айгера. Об этом сообщает The Hollywod Reporter.
Как отмечается, в последнем финансовом году организации прирост его дохода составил 80% и достиг $65,6 млн. До этого, в 2017 году Роберт Айгер заработал $36,3 млн, в 2016 — $43, 9 млн.
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Всего в текущем финансовом году компания заработала $12,6 млрд, увеличив свою выручку на 8% до $59,4 млрд.
Ранее сообщалось, что Walt Disney повысил размер сделки по приобретению 21st Century Fox.