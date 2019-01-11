Режиссер «Человека-паука» возьмется за фильм ужасов

Американский режиссер Сэм Рейми, известный экранизацией комикса «Человек-паук», спродюсирует новую кинокартину по короткометражному фильму ужасов «Позади», который вышел на экраны в 2016 году. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечается, кинокомпания Ghost House Pictures во главе с Сэмом Рэйми и американским кинорежиссером Робертом Тапертом снимет фильм по 15-минутной короткометражке Анхеля Гомеса «Позади», которая получила награды на различных кинофестивалях. Картина посвящена женщине, переживающей развод. Она опасается, что потеряет маленькую дочь. По сюжету их преследует потусторонняя сущность.

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Кинокомпания Ghost House Pictures также известна такими фильмами, как «Проклятие», «Зловещие мертвецы: Черная книга», «Затащи меня в ад» и др.

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