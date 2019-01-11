Стала известна последняя воля Криса Кельми
Наследники музыканта Криса Кельми собираются выполнить его последнюю волю. Об этом сообщает EG.ru.
Артист оставил завещание, в котором потребовал, чтобы его прах развеяли над Атлантикой.
«Кремировали Криса в Николо-Архангельском крематории. И, по завещанию музыканта, прах его будет развеян над Атлантикой», — сказала поэтесса Маргарита Пушкина.
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Подчеркивается, что траурная церемония была закрытой.
Ранее сообщалось, что друзей не пустили на прощание с Крисом Кельми.