Стала известна последняя воля Криса Кельми

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Наследники музыканта Криса Кельми собираются выполнить его последнюю волю. Об этом сообщает EG.ru.

Артист оставил завещание, в котором потребовал, чтобы его прах развеяли над Атлантикой.

«Кремировали Криса в Николо-Архангельском крематории. И, по завещанию музыканта, прах его будет развеян над Атлантикой», — сказала поэтесса Маргарита Пушкина.

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Подчеркивается, что траурная церемония была закрытой.

Ранее сообщалось, что друзей не пустили на прощание с Крисом Кельми.