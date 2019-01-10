Лукьяненко анонсировал последнюю книгу о «дозорах»

Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил в интервью «Известиям», что он работает над последней книгой в цикле романов об Антоне Городецком.

Писатель отметил, что не хотел бы раскрывать детали последней книги раньше времени и заверил, что она «действительно» будет финалом цикла.

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«Она должна поставить большую жирную точку во всей этой истории», — сказал Лукьяненко.

Писатель добавил, что в настоящее время он работает над другой книгой и намерен вернуться к «дозору» не раньше весны нынешнего года.

При этом Лукьяненко подчеркнул, что финал цикла не означает смерть Антона Городецкого.

В прошлом году Лукьяненко выражал надежду, что премия «Русский Букер» будет спасена.