В США назвали самую популярную книгу прошлого года

Книга бывшей первой леди США Мишель Обамы стала самой продаваемой в Штатах по итогам 2018 года. Об этом сообщает The New York Post.

Мемуары «Становление» вышли в ноябре 2018 года. Несмотря на это, до 2019 всего было продано 3,4 млн. книг.

Отмечается, что книги, посвященные президенту США Дональду Трампу, были не так популярны: «Огонь и ярость» Майкла Вольфа купили немногим более 1 млн. раз, а книга «Страх» Боба Вудворда была продана 972 тыс. раз. Они заняли в рейтинге пятое и седьмое место соответственно.