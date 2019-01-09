Меган Маркл вернется к съемкам в обмен на многомиллионный гонорар

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Несмотря на королевский запрет, супруга британского принца Гарри Меган Маркл может вернуться к съемкам в сериале «Форс-мажоры», передает Daily Star со ссылкой на источник в управлении NBC.

Беременная герцогиня Сассекская может появиться в одном из новых эпизодов, а взамен получит чек на сумму от $2 млн до $6 млн. Бывшая актриса не может получить деньги лично, но может потратить их на благотворительность.

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Неизвестно, есть ли официальный запрет для Меган сниматься в кино, однако последняя серия «Форс-мажоров» с ее участием вышла на NBC за три недели до ее свадьбы с принцем Гарри, перед замужеством она также удалила все соцсети и свой сайт.

Ранее отец Меган Маркл выступил с угрозами в адрес принца Гарри.