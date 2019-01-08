Линдси Лохан сравнила себя с Путиным
Американская актриса Линдси Лохан рассказала о своем участии в телепроекте «Пляжный клуб Линдси Лохан». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Отмечается, что в рамках шоу она наняла десять представителей поколения двухтысячных, которые будут на нее работать. По ее словам, когда речь заходит о деньгах и бизнесе, она забывает об эмоциях.
Реклама
«Как только ты станешь эмоциональным, я стану [Владимиром] Путиным», — заявила Лохан своему деловому партнеру.
Согласно имеющимся данным, в последствии она признала, что подобное сравнение было преувеличением.
Ранее сообщалось, что была арестована мачеха актрисы Линдси Лохан — 36-летняя Кейт Лохан.