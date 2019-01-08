Бри Ларсон показала огненные кулаки в новом трейлере «Капитана Марвел»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/825/12082825/marvel-pic905-895x505-24345.jpg">

Студия Marvel Entertainment опубликовала на YouTube новый трейлер ленты Анны Боден и Райана Флека «Капитан Марвел» с Бри Ларсон, Джудом Лоу, Сэмюэль Л.Джексоном и Беном Менделсоном.

Действие разворачивается в 1990-х годах, Капитана Марвел играет Бри Ларсон. Ее героиня, летчица Кэрол Денверс становится супергероиней после смелого эксперимента и теперь способна свою ярость превращать в мощную энергию — в трейлере Ларсон демонстрирует огненные кулаки и горящие глаза.

Реклама

Российская премьера «Капитана Марвел» назначена на 7 марта.

Ранее Николая Баскова нашли в комиксах Marvel.