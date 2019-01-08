Кевин Спейси нарушил закон по дороге из суда
Американский актер Кевин Спейси, который обвиняется в сексуальных преступлениях, был остановлен полицией по дороге из суда, где слушалось дело о его домогательствах к 18-летнему подростку. Видео опубликовал TMZ.
По данным портала, Спейси, находясь за рулем автомобиля, превысил скорость.
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Как отмечается, в автомобиле с актером находился человек с ружьем — адвокат актера.
При этом полицейские не стали отвечать на вопрос, выписали ли они Спейси штраф, вместо этого обвинив в нарушении ПДД автора видео из-за остановки на проезжей части.
Суд по делу Спейси состоялся в понедельник, 7 января.
Ранее сообщалось, что Кевин Спейси не признал вину в суде.