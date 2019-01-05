Друг Ивана Бортника высказался о его смерти
Поэт и актер Владислав Маленко заявил, что скончавшийся Иван Бортник был «последним великим артистом». Об этом сообщает РЕН ТВ.
Маленко подчеркнул, что Бортник был его «близким другом». Он отметил, что провел с ним вместе «много-много лет».
«Это последний великий русский артист», — заключил Маленко.
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Также он рассказал, что в данный момент находится в Испании, но уже организует вылет в Россию, чтобы проститься с артистом.
Ранее жена Бортника назвала причину смерти актера.