В России предложили запретить детям ходить в цирк

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратится к главе Минкульта Владимиру Мединскому с предложением запретить несовершеннолетним посещать цирки. Об этом сообщает RT.

По мнению депутата, на фоне гуманизации обращения с животными в мире в российских цирках при дрессировках с ними продолжают обращаться жестоко, что может оказать на детскую психику негативное влияние. Петров предложил пересмотреть государственную концепцию в этой сфере.

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«Первым шагом к этому, по моему мнению, должно стать увеличение возрастного порога допуска зрителей до «18+», — говорится в обращении.

Ранее СК возбудил дело после нападения львицы на девочку в цирке на Кубани.