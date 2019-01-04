Первый канал оказался лидером новогоднего телеэфира

Первый канал оказался безусловным лидером новогоднего эфира, согласно данным «Медиаскопа», оказавшимся в распоряжении «Газеты.Ru».

Так, среднесуточная доля Первого канала 31 декабря по стране (4+) составила 20,7, «России 1» — 16,8, НТВ — 6,1.

Топ-10 программ по Москве практически полностью состоит из программ Первого канала.

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Новогоднее обращение президента в столице смотрели именно на Первом — рейтинг 17,42, доля 39,59.Показатели обращения Путина на «России 1» значительно ниже - 10,55 и 23,98, и это вторая строчка в топ-10.Места с третьего по десятое занимают программы Первого: Новогодняя ночь на Первом. 1 часть, «Ирония судьбы» (до программы «Время»), «Любовь и голуби», «Время», «Ирония судьбы» (после программы «Время»), Новогодняя ночь на Первом. 2 часть, «Новости», «Джентельмены удачи».

В топ-10 программ по России прорвалась еще одна программа «России 1», помимо Новогоднего обращения президента.

Новогоднее обращение Путина в стране также как и в столице смотрели именно на Первом — рейтинг 14,54, доля 33,07.

Показатели обращения президента на «России 1» ниже - 12,15 и 27,64, и это вторая строчка в топ-10.

Далее идут Новогодняя ночь на Первом. 2 часть, Новогодний парад звезд (на «России 1»), затем (все программы Первого) «Любовь и голуби», Новости, «Ирония судьбы» (начало), Новогодняя ночь на Первом. 1 часть, «Ирония судьбы» (окончание), «Джентельмены удачи».