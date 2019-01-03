Звезда «Ищейки» появится во втором сезоне «Монстров корпорации»

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Comedy Central выпустил трейлер второго сезона сериала «Монстры корпорации». Ролик размещен на YouTube.

Как отмечается, в роли одной из приглашенных звезд появится американская актриса Кира Седжвик, получившая «Золотой глобус» за фильм «Ищейка». Также в новом сезоне снялись Кристен Шааль и Энди Ричтер.

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Уточняется, что второй сезон о злоключениях подчиненных тиранического гендиректора Кристиана Девилля и его помощников будет состоять из десяти эпизодов.

Ранее сообщалось, что сериал «Лютер» превратится в полнометражный фильм.