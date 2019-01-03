Продюсер отреагировал на смерть Криса Кельми

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Музыкальный продюсер Александр Чепарухин признался, что известие о смерти советского и российского певца и композитора Криса Кельми заставило его заплакать. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Чепарухин рассказал, что Кельми был первым из «нынешних рок-ветеранов», с которыми он познакомился. По словам продюсера, музыкант обладал «ангельской скандинавской внешностью» и «невероятной улыбкой». Он также отметил, что с Кельми было «легко подружиться».

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«И сижу я сейчас утром в Лос-Анджелесе, смотрю это [новости о смерти Кельми] и горько плачу», — поделился Чепарухин.

Ранее другой музыкальный продюсер Евгений Фридлянд заявил, что Кельми «последние 20 лет настойчиво себя убивал».