Продюсер отреагировал на смерть Криса Кельми
Музыкальный продюсер Александр Чепарухин признался, что известие о смерти советского и российского певца и композитора Криса Кельми заставило его заплакать. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Чепарухин рассказал, что Кельми был первым из «нынешних рок-ветеранов», с которыми он познакомился. По словам продюсера, музыкант обладал «ангельской скандинавской внешностью» и «невероятной улыбкой». Он также отметил, что с Кельми было «легко подружиться».
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«И сижу я сейчас утром в Лос-Анджелесе, смотрю это [новости о смерти Кельми] и горько плачу», — поделился Чепарухин.
Ранее другой музыкальный продюсер Евгений Фридлянд заявил, что Кельми «последние 20 лет настойчиво себя убивал».