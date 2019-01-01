Стал известен главный российский фильм 2018 года

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Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов считает, что главным российским фильмом 2018 года стала спортивная драма «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева. Об этом он заявил агентству НСН.

Он отметил, что итоги года стали «вполне благополучными» из-за фильма «Движение вверх», так как он добился «большого успеха».

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«За ней [кинолентой «Движение вверх»] следовали еще несколько картин со средним коммерческим успехом. Вопрос в том, насколько успех можно будет подкрепить в следующем году, потому что не вижу какого-то суперхита», — добавил критик.

Он заметил, что в 2018 году успеха также добились «Лед», сиквел «Трех богатырей» и «Тренер». Однако, подчеркнул Разлогов, успех российского кинематографа в 2019 году будет зависеть от того, будет ли в прокате столь же успешная картина, как «Движение вверх».

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