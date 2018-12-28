СМИ: частный концерт Пугачевой стоит дороже выступления Шнурова

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Частный концерт российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой обойдется в €350 тыс., в то время как лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сыграет на корпоративе за сумму от $150 тыс. до €250 тыс. Расценки выяснил сайт mk.ru.

Отмечается, что Филипп Киркоров замыкает тройку самых дорогих российских поп-звезд: за его частный концерт придется заплатить €100 тыс.

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По данным издания, в диапазоне от €50 до €70 тыс. обойдутся корпоративные концерты Светланы Лободы, Николая Баскова, Басты и группы «Би‑2», а Диана Арбенина, Сергей Лазарев и Дима Билан готовы выступить за €25-35 тыс.

Частный концерт Feduk, «как и большинства актуальных молодых рэперов», стоит около €15 тыс.

Ранее поклонники посмеялись над слитыми в сеть песнями Пугачевой.