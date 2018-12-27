Тарасову спросили про избиение Башаровым жены

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова возмутилась новостью об избиении Маратом Башаровым своей жены. В беседе с «Газетой.Ru» Тарасова, услышав фамилию актера, отказалась давать подробный комментарий на животрепещущую тему.

Как стало известно, что третья супруга актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова обратилась ночью в травмпункт с переломом носа. Травму женщине нанес заслуженный артист Татарстана. Брат Шевырковой Федор утверждает, что Башаров бил свою жену и в прошлом — в 2017 году после ссоры с мужем Елизавета Шевыркова была доставлена в больницу с травмой руки.

В 2014 году артист жестоко избил свою предыдущую жену Екатерину Архарову. Этот инцидент не остался без внимания Татьяны Тарасовой, которая в прямом эфире Первого канала лично жестко высказала Башарову свои претензии и заставила актера произнести слова извинения.