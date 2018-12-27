Глава Мордовии поздравил Депардье с 70-летием

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Глава Мордовии Владимир Волков поздравил французского актера Жерара Депардье с 70-летним юбилеем и пожелал ему здоровья и творческих успехов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В поздравлении Волков отметил, что Депардье «своей яркой жизнью и творчеством» помогает людям «испытать чувство прекрасного», а также стать ближе к «непреходящим ценностям киноискусства». Также глава Мордовии добавил, что французского актера знают «как выдающегося актера современности и профессионала высочайшего класса».

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Депардье получил российское гражданство 1 января 2013 года.

Ранее сообщалось, что Депардье поменял Мордовию на Сибирь.