Зеленский заявил о президентских амбициях
Украинский актер Владимир Зеленский рассказал, намерен ли баллотироваться в президенты на ближайших выборах на Украине. Об этом пишет «Гордон».
По словам актера, он действительно серьезно рассматривает такую возможность и обсуждает ее с членами своей семьи.
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«Я об этом думаю, очень думаю... Склоняюсь...», — сказал Зеленский.
Он добавил, что в настоящее время об этом еще рано говорить.
Ранее украинский продюсер, певец и шоумен Андрей Данилко, не так давно решивший перестать выступать на сцене в образе Верки Сердючки, прокомментировал возможность принять участие в президентских выборах на Украине.