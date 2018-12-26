Зеленский заявил о президентских амбициях

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Украинский актер Владимир Зеленский рассказал, намерен ли баллотироваться в президенты на ближайших выборах на Украине. Об этом пишет «Гордон».

По словам актера, он действительно серьезно рассматривает такую возможность и обсуждает ее с членами своей семьи.

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«Я об этом думаю, очень думаю... Склоняюсь...», — сказал Зеленский.

Он добавил, что в настоящее время об этом еще рано говорить.

Ранее украинский продюсер, певец и шоумен Андрей Данилко, не так давно решивший перестать выступать на сцене в образе Верки Сердючки, прокомментировал возможность принять участие в президентских выборах на Украине.