Дима Билан рассказал о планах завести семью

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Российский певец Дима Билан объяснил, почему скрывает свою личную жизнь от поклонников. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам исполнителя, он всегда будет «максимально скрывать» эту часть своей жизни, так как считает странными людей, у которых все на виду.

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«Но личная жизнь, поверьте, у меня есть. Если ты хочешь быть счастливым, будь тихо счастлив у себя дома», — сказал Билан.

На вопрос, есть у него планы «обзавестись потомством», певец ответил утвердительно, но подчеркнул, что никому не покажет свою семью.

Ранее сообщалось, что Дима Билан присмотрел себе место на кладбище.